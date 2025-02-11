Минюст предложил публиковать в реестре иноагентов реквизиты их спецсчетов

Минюст предложил внести изменения в порядок ведения реестра лиц, признанных иностранными агентами. В проекте постановления ведомства говорится о том, что в реестр среди прочей информации об этих лицах будет вноситься и реквизиты их спецсчетов.
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