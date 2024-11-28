В Салехарде открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике спецоперации Сергее Власове. Памятную доску с портретом героя СВО разместили на стене регионального отделения Социального фонда, где работал Сергей.
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