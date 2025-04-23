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Ревность закончилась смертью

Ревность закончилась смертью

В последней попытке она использовала пасхальные яйца и праздничный повод их преподнести. New York Post пишет, что 35-летняя Жорделия Перейра Барбоза сильно переживала уход возлюбленного к новой пассии, у которой уже были дети от предыдущего брака.

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