Расстрел полицейских военными из Одессы: Дерзкое нападение провернули отец и сын, торгующие краденным оружием

В Винницкой области двое военных расстреляли полицейских на трассе. Стало известно, что расстрел полицейских военными из Одессы попал на камеру одного из стражей порядка, которые остановили машину с контрабандистами.
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