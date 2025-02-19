Музей природы открылся в Омске при поддержке «Газпромнефть-СМ»

В Омске начал работу музей природы, посвященный экосистеме региона. Он расположен на территории природного парка «Птичья гавань» и включает около 100 экспонатов – образцы почв, редкие растения, модели гнезд и карту Омской области, выполненную из экологически чистых материалов.