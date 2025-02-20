Mazda показала первые тизеры загадочной компактной модели

Они чуть не прошли незамеченными: изображения показали в распечатанном виде в ходе мероприятия в Таиланде, на котором компания объявила о грядущих инвестициях в местное производство электрифицированных машин.
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