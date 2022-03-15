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Названы товары, которые могут исчезнуть из магазинов в России

Названы товары, которые могут исчезнуть из магазинов в России

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ в отношении нашей страны ввели множество санкций: известные магазины одежды закрылись, иностранные автомобили тоже почти перестали поставлять и т.

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