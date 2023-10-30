Совфед попросил правительство облегчить выкуп акций у недружественных инвесторов

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал кабмину разработать закон, который позволил бы упростить процедуру выкупа ценных бумаг у резидентов недружественных стран.
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