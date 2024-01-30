Врачи назвали симптомы гонконгского гриппа, которым сейчас болеют белорусы

Белорусские медики фиксируют сильную вспышку гонконгского гриппа.В Белоруссию пришла новая напасть. В республику пришла мутировавшая версия эпидемии гонконгского гриппа, от которого в конце 1960-х годов в мире умерло не менее одного миллиона человек.