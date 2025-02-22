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Царьград

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Путин поздравил военных и ветеранов с Днём защитника Отечества

Путин поздравил военных и ветеранов с Днём защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав Вооружённых сил России с Днём защитника Отечества, отметив важность военной профессии и всенародную поддержку армии и флота.

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