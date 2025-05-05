НКО Москвы помогают сохранять память о Великой Отечественной войне

Некоммерческие организации (НКО) Москвы ведут работу по сохранению памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны, в частности, проводят квесты и экскурсии, составляют биографии бойцов, организуют лекции и выпускают книги.
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