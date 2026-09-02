НОСТРОЙ и BBMG открыли лабораторию для проверки качества в Китае

НОСТРОЙ и BBMG открыли лабораторию в Китае для сертификации строительной продукции. Китайские производители включаются в реестр добросовестных производителей, что упрощает доступ к российским строительным компаниям.
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