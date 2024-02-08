Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Месяц назад, в начале апреля, Настя подобрала бездомную, но ласковую кошечку, которая ждала её на остановке автобуса

Нюша Нюша вышла в коридор прихожей проводить на службу свою хозяйку Настю. Анастасия — молодая женщина, не перешагнувшая ещё тридцатилетний рубеж, поправляя причёску, давала Нюше последние наставления: — Сегодня, возможно, задержусь.

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Комментарии
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Елена
Тагир, возможно вы можете подсказать, где водятся такие кошки? 🤔
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2 час.
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+79002002020
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2 час.

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