Месяц назад, в начале апреля, Настя подобрала бездомную, но ласковую кошечку, которая ждала её на остановке автобуса

Нюша Нюша вышла в коридор прихожей проводить на службу свою хозяйку Настю. Анастасия — молодая женщина, не перешагнувшая ещё тридцатилетний рубеж, поправляя причёску, давала Нюше последние наставления: — Сегодня, возможно, задержусь.
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