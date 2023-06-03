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Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью 288 человек в Индии

Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью 288 человек в Индии

Российский президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями главе Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями столкновениями поездов, в результате которого погибло множество людей.

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