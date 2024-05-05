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Гарнетт считает, что Леброну следует объединиться с Дюрэнтом, Карри и Полом

«Представляю себя на месте Брона. У него есть все нужные номера. На одной линии Кей Ди, на другой Си Пи.

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