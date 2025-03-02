В МИД Египта осудили решение Израиля о прекращении гумпомощи в сектор Газа

Решения Израиля о приостановке гуманитарной помощи в сектор Газа и закрытии контрольно-пропускных пунктов, через которые осуществляется перевозка, являются «вопиющим нарушением» соглашения о прекращении огня.
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