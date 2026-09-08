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Чревато последствиями. Почему опасно ездить на нелегальном такси

Чревато последствиями. Почему опасно ездить на нелегальном такси

Поездка на нелегальном такси может обернуться рядом проблем Многие считают, что воспользоваться услугой "нелегального" такси — это хорошая альтернатива заказу машины через официальные сервисы.

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