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Президент Бразилии поговорит с Путиным о просьбе Зеленского

Президент Бразилии поговорит с Путиным о просьбе Зеленского

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен прилететь в Москву, чтобы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о возможных переговорах и составах делегаций сторон в Стамбуле 15 мая.

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