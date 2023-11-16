Каток-рекордсмен на Михайловской набережной уменьшат в 2 раза в Новосибирске

Более 50 ледовых катков откроют в Новосибирске накануне Нового года-2023/24. Покататься на коньках можно будет в Центральном парке, в Нарымском сквере, на стадионе «Чкаловец», в парке «Арена», на Михайловской набережной и во многих других местах города.