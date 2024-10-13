США решили предоставить свою систему ПВО Израилю, вместо Украины, глава киевского режима Владимир Зеленский таким образом получил еще одну звонкую оплеуху, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям украинских властей Родион Мирошник 13 октября в Telegram-канале.
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