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Эффективность или империя? Как Илон Маск может положить конец правительству, каким мы его знаем

Эффективность или империя? Как Илон Маск может положить конец правительству, каким мы его знаем

Профессор Гарвардского университета, публицист Эллисон Штангер 7 февраля 2025 года на ресурсе The Converstion поделилась своим представлением об активной деятельности технократа Илона Маска, который был назначен вновь вернувшимся после перерыва (впервые с XIX века в истории США) президентом Дональдом Трампом главой преобразованного из Департамента цифровизации Департамента эффективности правительства, целью которого стала оптимизация деятельности аппарата, по заявлениям Трампа безобразно раздутого и некомпетентного.

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