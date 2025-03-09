Эффективность или империя? Как Илон Маск может положить конец правительству, каким мы его знаем

Профессор Гарвардского университета, публицист Эллисон Штангер 7 февраля 2025 года на ресурсе The Converstion поделилась своим представлением об активной деятельности технократа Илона Маска, который был назначен вновь вернувшимся после перерыва (впервые с XIX века в истории США) президентом Дональдом Трампом главой преобразованного из Департамента цифровизации Департамента эффективности правительства, целью которого стала оптимизация деятельности аппарата, по заявлениям Трампа безобразно раздутого и некомпетентного.