Глава МЧС РФ поручил представить к награде астраханских спасателей за эвакуацию

«Когда здание обрушилось, я обернулся и искал глазами коллег». Глава МЧС России Александр Куренков поддержал ходатайство астраханского губернатора и поручил представить к награде пожарных спасателей, которые первыми прибыли к дому на площади Вокзальной и за 20 минут до обрушения эвакуировали более 60 человек, находившихся в здании.