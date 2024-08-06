Последнее иранское предупреждение. Почему не впечатляет возмездие Тегерана

Вчера 588 прочитали С началом масштабного кризиса в секторе Газа в октябре 2023 года иранские угрозы в адрес Израиля стали звучать гораздо чаще — в основном перекликаясь с новостями об очередном выпаде израильских «охотников за вожаками».
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