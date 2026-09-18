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Ниже, спокойнее, дороже: почему осенью 2026 все носят низкий хвост

Ниже, спокойнее, дороже: почему осенью 2026 все носят низкий хвост

Low ponytail вытесняет высокий хвост — и тут дело не только в прическе. Низкий хвост — прическа, которую большинство из нас научилось делать задолго до того, как она попала на подиум.

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