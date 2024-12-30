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Царьград

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США готовят новый пакет помощи Украине на $1,25 млрд: заявление Зеленского

США готовят новый пакет помощи Украине на $1,25 млрд: заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящее объявление о значительной помощи от США на сумму $1,25 млрд.

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