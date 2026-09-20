Jean Smart's Acting Debut Was In An Obscure TV Movie Starring Patty Duke And Betty White

Back in 1979, Jean Smart made her acting debut in a TV movie on ABC that has since been long forgotten by audiences - and for good reason, too.
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