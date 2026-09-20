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Jean Smart's Acting Debut Was In An Obscure TV Movie Starring Patty Duke And Betty White

Jean Smart's Acting Debut Was In An Obscure TV Movie Starring Patty Duke And Betty White

Back in 1979, Jean Smart made her acting debut in a TV movie on ABC that has since been long forgotten by audiences - and for good reason, too.

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