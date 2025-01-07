Смотреть футбол и делать джелато. Названы самые необычные вакансии в России

На российском рынке труда встречаются редкие и оригинальные вакансии. Десять из них, привлекающих не только интересными названиями, но и комфортными условиями для кандидатов, отобрали аналитики платформы «Авито Работа».
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