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Радом с Флоридой в облаках появились пузыри и дыры: они видны даже из космоса

Радом с Флоридой в облаках появились пузыри и дыры: они видны даже из космоса

В конце января спутник НАСА сделал несколько снимков над северным побережьем Флориды. Фотографии быстро разошлись по сети: многих заинтересовали огромные, почти идеально круглые дыры, идущие в облаках аккуратной цепочкой.

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