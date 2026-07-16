Сильный ливень в Казани сняли на видео

В центре Казани шел сильный ливень, сообщили «Татар-информу» очевидцы. Согласно данным сервиса Яндекс погода, в настоящий момент осадки наблюдаются в Ново-Савиновском районе города и частично – в Авиастроительном.
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