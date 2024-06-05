Рецепт на улыбку. Учёные доказали, что смех улучшает состояние организма

Наш эксперт – директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачёва.
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