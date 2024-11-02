Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    А как про не хилые пенсии, которые Медведев обеспечил израильтянам?Комитет по госстр...
  • Александр Т
    Дуракам закон не писан.Американец объясн...
  • Модест
    Если в кране нет воды, значит выпили ... они. Для ЕС б/украина нужна только как источник ресурсов, и это было всегда....Вступление Европе...

Глава региона поддерживает развитие санатория "Сергиевские минеральные воды" для реабилитации ветеранов ВОВ

Глава региона поддерживает развитие санатория "Сергиевские минеральные воды" для реабилитации ветеранов ВОВ

В субботу, 2 ноября, глава региона Вячеслав Федорищев совершил рабочую поездку в Сергиевский муниципальный район Самарской области, где посетил одну из старейших здравниц страны - санаторий "Сергиевские минеральные воды".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх