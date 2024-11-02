Глава региона поддерживает развитие санатория "Сергиевские минеральные воды" для реабилитации ветеранов ВОВ

В субботу, 2 ноября, глава региона Вячеслав Федорищев совершил рабочую поездку в Сергиевский муниципальный район Самарской области, где посетил одну из старейших здравниц страны - санаторий "Сергиевские минеральные воды".
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