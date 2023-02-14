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Глава МВФ Георгиева заявила, что Украине в 2023 году нужно до 48 миллиардов долларов на поддержку экономики

Глава МВФ Георгиева заявила, что Украине в 2023 году нужно до 48 миллиардов долларов на поддержку экономики

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева утром во вторник заявила, что в 2023 году на поддержку экономики Украины в качестве финансирования требуется от 40 до 48 миллиардов долларов США.

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