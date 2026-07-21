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Кожевников о желании Овечкина завершить карьеру в «Динамо»: «Раз он сказал, значит, так и будет. Это будет здорово для хоккея в России. Он любит свой клуб»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о желании Александра Овечкина провести последний матч в карьере за « Динамо ».

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