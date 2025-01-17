Режиссер Сокуров раскрыл главную любовь молодых кинематографистов России

Сокуров: Линч был главной любовью молодых русских кинематографистов и зрителей Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч был главной любовью молодых русских кинематографистов и поклонников кино, заявил ТАСС кинорежиссер Александр Сокуров.
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