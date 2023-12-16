Сенатор Грэм хочет запретить помощь союзникам США до решения вопроса с границей

Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм пообещал в своем сообщении в социальной сети X, что будет требовать, чтобы Соединенные Штаты Америки не оказывали финансовую помощь своим союзникам, пока Вашингтон не решит проблему на границе государства.
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