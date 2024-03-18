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Россиянам рассказали, как самостоятельно справиться с весенней аллергией

Россиянам рассказали, как самостоятельно справиться с весенней аллергией

При сложных формах аллергических реакций следует обратиться за помощью к врачу. Однако если состояние не такое опасное, то некоторые правила могут помочь аллергикам самостоятельно справиться с сезоном цветения и купировать наиболее неприятные симптомы, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

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