Россиянам рассказали, как самостоятельно справиться с весенней аллергией

При сложных формах аллергических реакций следует обратиться за помощью к врачу. Однако если состояние не такое опасное, то некоторые правила могут помочь аллергикам самостоятельно справиться с сезоном цветения и купировать наиболее неприятные симптомы, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.