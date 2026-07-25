В Сенате США разразился скандал из-за санкций против России

В Сенате США очередной скандал из-за американского лидера Дональда Трампа — законодатели эмоционально обсуждают объем возможных полномочий президента, пишет Роберт Джимисон в статье для The New York Times.
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