Масштабные учения Росгвардии начались под Новосибирском

Впервые под руководством командующего Сибирским округом Росгвардии генерал-полковника Николая Маркова проходит комплексное тактико-строевое занятие с личным составом подразделений Новосибирского института имени генерала армии Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.
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