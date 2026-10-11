В Дубне без света остались улицы и поселок «Кентавр»

Ремонтные бригады «Мособлэнерго» устраняют последствия повреждения электросетевого оборудования, из-за которого утром 11 октября без света остались улицы Александровка, Юркино, Университетская и посёлок «Кентавр».
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