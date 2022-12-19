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Приветствую вас на канале Авиатехник

Приветствую вас на канале Авиатехник

﻿﻿Приветствую вас на сайте Авиатехника! В этой статье мы расскажем вам об инциденте, который произошел с советским самолетом Ил-12П в Хабаровском крае в 1957 году.

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