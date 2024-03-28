В Барнауле женщину арестовали на 10 суток за неуплату алиментов двум дочкам

Она пыталась избежать обязанностей по выплате алиментов и скрывалась от приставов В Алтайском крае женщину арестовали на 10 суток за неуплату алиментов на содержание двух дочерей, 13 и 16 лет, сообщает региональная ФССП.
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