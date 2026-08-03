Раскрыты обстоятельства смерти 19-летнего хоккеиста «Салавата Юлаева»

Амир Ханов играл за детско-юношескую команду «Салавата Юлаева» с 2017 по 2023 год. В сезоне 2022/2023 он выступал за команду «Салават Юлаев-2007» в Национальной молодежной хоккейной лиге, проведя 43 матча, забросив 5 шайб и набрав 25 очков по системе «гол плюс пас».