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Регионы России

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Раскрыты обстоятельства смерти 19-летнего хоккеиста «Салавата Юлаева»

Раскрыты обстоятельства смерти 19-летнего хоккеиста «Салавата Юлаева»

Амир Ханов играл за детско-юношескую команду «Салавата Юлаева» с 2017 по 2023 год. В сезоне 2022/2023 он выступал за команду «Салават Юлаев-2007» в Национальной молодежной хоккейной лиге, проведя 43 матча, забросив 5 шайб и набрав 25 очков по системе «гол плюс пас».

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