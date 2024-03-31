Добролюбовка приглашает на встречу с фольклорным театром «Сузёмье»

Очередное мероприятие в рамках акции «Абрамовские дни» пройдёт в областной библиотеке уже сегодня, в 16:00Очередное мероприятие в рамках акции «Абрамовские дни» пройдёт в областной библиотеке уже сегодня, в 16:00Встреча с самобытным фольклорным коллективом будет посвящена памяти русской сказительницы, песенницы и сказочницы Марьи Дмитриевны Кривополеновой.
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