Добролюбовка приглашает на встречу с фольклорным театром «Сузёмье»

Очередное мероприятие в рамках акции «Абрамовские дни» пройдёт в областной библиотеке уже сегодня, в 16:00Очередное мероприятие в рамках акции «Абрамовские дни» пройдёт в областной библиотеке уже сегодня, в 16:00Встреча с самобытным фольклорным коллективом будет посвящена памяти русской сказительницы, песенницы и сказочницы Марьи Дмитриевны Кривополеновой.