Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

Добролюбовка приглашает на встречу с фольклорным театром «Сузёмье»

Очередное мероприятие в рамках акции «Абрамовские дни» пройдёт в областной библиотеке уже сегодня, в 16:00Очередное мероприятие в рамках акции «Абрамовские дни» пройдёт в областной библиотеке уже сегодня, в 16:00Встреча с самобытным фольклорным коллективом будет посвящена памяти русской сказительницы, песенницы и сказочницы Марьи Дмитриевны Кривополеновой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх