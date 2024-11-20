Задержанный диверсант из ФРГ признал, что причастен к взрыву в Калининграде

Гражданин Германии Николай Гайдук, которого задержали на въезде в Калининградскую область из Польши, признал свою причастность к взрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года, следует из видео ФСБ РФ.
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