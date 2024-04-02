В Приморье осудят многодетного отца, убившего человека более 10 лет назад

В скором времени в Приморском крае перед судом предстанет многодетный отец. Как передаёт краевая прокуратура в телеграм-канале, его обвиняют в жестоком убийстве, которое было совершено более 10 лет назад.
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