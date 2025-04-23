Депутата заксобрания Приморья досрочно лишили мандата за прогулы заседаний

Депутаты законодательного собрания Приморья из-за прогулов заседаний комитета по социальной политике и защите прав граждан без уважительных причин досрочно прекратили полномочия независимого депутата Геннадия Шульги.
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