Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессииЗапада

Об этом сообщил Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ в интервью ТАСС. Так, по словам Шойгу, в ноябре 2024 года в Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания внесены изменения, уточняющие, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против неё или Республики Беларусь.
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