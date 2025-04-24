Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессииЗапада

Об этом сообщил Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ в интервью ТАСС. Так, по словам Шойгу, в ноябре 2024 года в Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания внесены изменения, уточняющие, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против неё или Республики Беларусь.