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Закон, порядок, государство

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В Омске передано в суд уголовное дело о мошенничестве при реализации автомобилей

Следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при реализации транспортных средств, фигурантом которого стал 37-летний житель Тюмени.

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