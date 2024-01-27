Bild: Германия станет страной транзита оружия и военных в случае конфликта с РФ

РИАМО - 27 янв. Берлин готовит первый со времен окончания холодной войны оборонный план (OPLAN), в котором прописана роль транзитного характера Германии в случае конфликта с Россией, необходимость подготовки убежищ и подготовленных добровольцев на объектах инфраструктуры страны, сообщает РИА Новости.
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