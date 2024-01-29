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Без права передумать. Правда ли, что в РФ хотят ввести невозвратные тарифы в отелях

Без права передумать. Правда ли, что в РФ хотят ввести невозвратные тарифы в отелях

Невозвратные тарифы для гостиниц могут законодательно закрепить, предполагается, что нововведение позволит снизить стоимость размещения в объектах В российских гостиницах и отелях предлагают ввести невозвратные тарифы: стоимость проживания по ним будет выгоднее, однако в случае отказа клиента от заселения деньги за бронь номера ему не вернут.

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